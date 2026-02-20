Riarmo il Pentagono minaccia ritorsioni contro il piano Ue di acquisto di armamenti europei

Il Pentagono ha dichiarato che potrebbe rispondere con azioni concrete se l’Unione europea procede con il piano di acquisto di armamenti europei. La causa principale è la volontà europea di rafforzare le proprie capacità militari senza coinvolgere gli Stati Uniti. Le autorità americane temono che questa strategia possa indebolire la cooperazione Nato e ridurre il ruolo degli alleati nel settore della difesa. La tensione tra le due parti cresce mentre l’Europa accelera sui programmi di armamento.

© Lanotiziagiornale.it - Riarmo, il Pentagono minaccia ritorsioni contro il piano Ue di acquisto di armamenti europei