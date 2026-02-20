Riarmo il Pentagono minaccia ritorsioni contro il piano Ue di acquisto di armamenti europei
Il Pentagono ha dichiarato che potrebbe rispondere con azioni concrete se l’Unione europea procede con il piano di acquisto di armamenti europei. La causa principale è la volontà europea di rafforzare le proprie capacità militari senza coinvolgere gli Stati Uniti. Le autorità americane temono che questa strategia possa indebolire la cooperazione Nato e ridurre il ruolo degli alleati nel settore della difesa. La tensione tra le due parti cresce mentre l’Europa accelera sui programmi di armamento.
La richiesta americana è chiara da mesi: più spesa militare europea, più rapidità negli acquisti, più interoperabilità Nato. Ora, quando Bruxelles prova a tradurre quella spinta in una revisione delle regole sugli appalti per favorire la base industriale continentale, dal Dipartimento della Difesa statunitense arriva un avvertimento formale. Secondo quanto riportato da “Politico”, l’amministrazione del presidente Donald Trump ha comunicato alla Commissione europea che eventuali norme volte a privilegiare i produttori europei negli acquisti per la difesa potrebbero provocare ritorsioni commerciali e restrizioni all’accesso delle imprese europee al mercato militare statunitense.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
