Riapre il supermercato Winner di San Donà di Piave
Il supermercato Winner di San Donà di Piave riapre dopo oltre tre anni di chiusura, a causa di lavori di ristrutturazione. Questa mattina, alle 9, il negozio in via Como torna ad accogliere clienti e famiglie. La struttura, recentemente rinnovata, offre ora nuovi spazi e prodotti aggiornati. La riapertura segna un ritorno importante per il quartiere, che potrà contare di nuovo su un punto vendita di riferimento. Ora, i clienti attendono di scoprire le novità del negozio rinnovato.
Dopo tre anni di assenza. Taglio del nastro in programma giovedì 26 febbraio alle 9.30 Riapre a San Donà di Piave lo storico supermercato Winner: dopo oltre tre anni di assenza, il punto vendita di via Como si prepara a riaccogliere clienti e famiglie a partire dalle ore 9.30 di giovedì 26 febbraio. La storia del supermercato affonda le radici nel 2004, quando l’imprenditore Gianni Menegazzo scelse di investire nell’entroterra dopo le esperienze maturate tra il litorale Veneto e altre realtà commerciali. Da allora il punto vendita aveva visto una crescita importante insieme al territorio, diventando un luogo familiare, riconoscibile, vicino alle esigenze delle persone.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
