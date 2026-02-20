Revocata la sospensione della pena dopo la condanna | arrestato per atti persecutori

Un uomo di 46 anni, condannato con sospensione della pena, è stato arrestato a Cisterna. La polizia ha eseguito un provvedimento di carcerazione, revocando la sospensione e portandolo immediatamente in carcere. La decisione è arrivata dopo che gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva compiuto atti persecutori nei confronti di una persona vicina. Ora si trova dietro le sbarre in attesa di ulteriori provvedimenti.

E' finito in carcere nonostante fosse stato condannato con sospensione della pena. Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Cisterna dagli agenti del commissariato di polizia, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione e di una revoca della sospensione della pena definitiva disposta dall'autorità giudiziaria. All'epoca, le indagini dei poliziotti del commissariato avevano permesso di trovare riscontro ai racconti della vittima, verificando un quadro di comportamenti vessatori che aveva poi portato a un processo e a una condanna. La sentenza del tribunale di Latina era diventata definitiva lo scorso giugno: un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa.