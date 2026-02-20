Rete elettrica a Vallerotana | Lunedì i lavori nella zona Intervento molto complesso

Lunedì, E-Distribuzione realizzerà un intervento complesso sulla rete elettrica di Vallerotana. La manutenzione riguarda la dorsale ‘Batignano’, che alimenta tutta la zona e si estende tra Batignano, Roselle e Nomadelfia. Saranno realizzate operazioni di derame, taglio di piante e rimozione di alberi ad alto fusto, poiché alcuni di questi interferivano con i sostegni e i cavi. L'intervento richiede l’uso di attrezzature specializzate e durerà tutto il giorno. La strada di Vallerotana sarà interessata dai lavori e potrebbe verificarsi qualche disagio.

Dopo i lavori tecnici sulla rete elettrica tra Batignano, Roselle e Nomadelfia, lunedì E-Distribuzione con una ditta specializzata completerà l’attività di deramificazione e taglio piante lungo tutta la dorsale elettrica denominata ‘Batignano’ nell’area della strada di Vallerotana, che fornisce energia a tutta l’area e che in più tratti era disturbata da alcuni alberi e piante ad alto fusto interferenti con i sostegni e i conduttori di linea. E’ quanto spiegano da Enel fornendo quindi anche una risposta ai residenti della zona che ieri – attraverso La Nazione – avevano segnalato i disagi che stanno vivendo a causa delle ripetute interruzioni di energia elettrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

