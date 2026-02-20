Report | difesa Varisco ' accuse false da Bellavia pressioni indebite su Procura Milano'

L’avvocato Andrea Puccio ha dichiarato che le accuse contro Valentina Varisco sono false e danneggiano la sua reputazione. La vicenda riguarda il presunto furto di più di un milione di documenti dal commercialista Gian Gaetano Bellavia, noto per il suo ruolo di consulente in diverse procure e per la trasmissione Report. Puccio sostiene che Bellavia abbia esercitato pressioni indebite sulla Procura di Milano per influenzare le indagini. La difesa di Varisco afferma che le accuse sono infondate e lesive, e chiede un intervento chiaro delle autorità.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Accuse "infondate" e "lesive". L'avvocato Andrea Puccio, difensore di Valentina Varisco imputata per aver sottratto oltre un milione di documenti al commercialista Gian Gaetano Bellavia, noto per essere consulente di diverse Procure e della trasmissione Report, replica a chi accusa l'ex collaboratrice. In un'intervista Bellavia avrebbe tirato in ballo alcune agenzie investigative e a dire del legale avrebbe "nemmeno velatamente" - accusato Varisco "di aver esercitato, per il tramite di propri asseriti contatti professionali, un'indebita pressione sulla Procura al fine di interferire nello svolgimento delle indagini preliminari".