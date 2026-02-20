Repetto dall’Uomo ragno a Spider Woman

Mauro Repetto torna sul palco con uno spettacolo intitolato ‘Ho trovato Spider Woman’ dopo il successo di ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno’. La decisione arriva in seguito alle richieste del pubblico, che ha apprezzato la sua interpretazione. L’attore si prepara a portare in scena una storia nuova, che coinvolgerà gli spettatori con un mix di emozioni e azione. La rappresentazione si terrà al Teatro delle Muse il prossimo 6 marzo e promette di essere un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro.

Dopo il successo dello spettacolo ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno’ Mauro Repetto torna in scena teatro con ‘ Ho trovato Spider Woman ’, che sarà al Teatro delle Muse il 6 marzo. Con la sua spontaneità e le sue doti canore e attoriali, l’ex membro degli 883 ha realizza uno spettacolo adatto a ogni genere di pubblico, arrivando trasversalmente a quattro generazioni. Dopo aver narrato la storia degli 883 con il suo primo lavoro, ‘Ho trovato Spider Woman’ racconta il passaggio dall’eroe maschile di ieri alla super eroina di oggi, capace di tessere nuove storie e nuove emozioni. Sul palco questa volta ci sono Repetto e Monica De Bonis (Spider Woman) in un confronto tragicomico uomo-donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

