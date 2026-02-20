Rental Family - Nelle vite degli la recensione del film con Brendan Fraser

Il film “Rental Family” mostra Brendan Fraser interpretare un attore che lavora per un'agenzia specializzata nel fornire famiglie a chi ne ha bisogno. La causa di questa scelta deriva dalla difficoltà di alcune persone di trovare relazioni autentiche. Fraser si ritrova a impersonare genitori, fratelli e nonni, creando legami temporanei con clienti che cercano conforto. La storia approfondisce le dinamiche di questa professione insolita e le emozioni coinvolte. La scena in cui l’attore si prende cura di un anziano diventa un punto centrale del racconto.

Il noleggio di una famiglia è una pratica diffusa dagli anni Ottanta nel Paese, e Phillip finirà per accettare di entrare a far parte di un’agenzia per cui impersonerà i ruoli di un padre, di un giornalista, di uno sposo, colmando i vuoti delle esistenze dei clienti e, a propria volta, una personale solitudine. La finzione può diventare realtà Diretto dalla regista Hikari, alla sceneggiatura insieme al collaboratore Stephen Blahut, Rental Family è uno spaccato umano sulla condizione di isolamento che tante persone vivono all’interno di una metropoli da cui ci si sente sempre più scollegati, sia da sé che dagli altri.🔗 Leggi su Vanityfair.it

