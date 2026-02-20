Renault | ricavi in crescita risultato sconta svalutazione Nissan

Renault ha registrato un aumento dei ricavi, ma il risultato netto ha subito una svalutazione legata a Nissan. La causa principale è stata la svalutazione di alcune partecipazioni azionarie, che ha ridotto i profitti del gruppo. Nonostante ciò, le vendite globali sono cresciute grazie alla forte domanda di veicoli elettrici e all’espansione sui mercati esteri. La crescita continua da tre anni, alimentata anche dall’aumento delle consegne in Europa e in Asia. La società si prepara a nuove strategie per affrontare le sfide del settore automobilistico.

Il Gruppo Renault e i suoi marchi di punti hanno registrato il terzo anno consecutivo di crescita, trainati dalle vendite internazionali e dalle vendite di veicoli elettrici. “La complementarietà dei nostri marchi e delle nostre tecnologie è un punto di forza che ci consente di soddisfare esigenze in continua evoluzione dei clienti”, ha dichiarato Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer del Gruppo Renault, aggiungendo “la nostra strategia di propulsione a due pilastri è ora implementata in tutto il Gruppo: Renault è un marchio generalista leader della categoria in termini di emissioni di CO2, con due terzi delle sue vendite elettrificate (EV e HEV), mentre Dacia sta accelerando nell’ibrido”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Renault: ricavi in crescita, risultato sconta svalutazione Nissan Gruppo Renault, ricavi in crescita del 3%: 10 nuovi modelli in arrivo nel 2026Nel 2023, Renault ha registrato un aumento del 3% nei ricavi, arrivando a 57,9 miliardi di euro, grazie a 2. Cantina Settecani di Castelvetro, ricavi in crescita dell’8,7 per centoLa Cantina Settecani di Castelvetro ha registrato un incremento dei ricavi dell’8,7% nel bilancio 2025. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Renault chiude il 2025 con ricavi in crescita a 57,9 miliardi; Renault, ricavi su nel 2025 ma utile operativo in calo e maxi perdita da 10,9 mld per Nissan. Dividendo di 2,2 euro; Renault chiude il 2025 con ricavi in crescita a 57,9 miliardi; Renault nel 2025 +3% ricavi e 11 mld di perdita per poste una tantum. Renault, perdita di 11 miliardi: pesa la svalutazione di Nissan sui conti del 2025Il costruttore automobilistico francese ha consegnato 2,3 milioni di vetture a livello globale. Quest’anno prospettive di crescita del margine al 5,5%. Dividendo di 2,20 euro ad azione ... msn.com Il gruppo Renault chiude il 2025 con ricavi in crescita a 57,9 miliardiIl gruppo francese, che comprende anche i brand dacia e Alpine, registra risultati che confermano la resilienza della casa di fronte alle diffcoltà del mercato ... ilsole24ore.com Il gruppo Renault chiude il 2025 con ricavi in crescita a 57,9 miliardi ilsole24ore.com/art/il-gruppo-… x.com #Renault, nel 2025 salgono i ricavi ma l'utile operativo è in calo del 15%: maxi perdita da 10,9 miliardi di euro per Nissan. Forte l’accelerazione sull’elettrificazione: le vendite di elettriche sono cresciute del 77% e quelle ibride del 35%. Lo scorso anno Renault facebook