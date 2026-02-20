Renault | +3% di ricavi ma Nissan affonda il bilancio -10,9Mrd €

Renault ha registrato un aumento del 3% nei ricavi, toccando i 57,9 miliardi di euro nel 2025, mentre Nissan ha subito una perdita di 10,9 miliardi di euro. La causa principale di questa divergenza risiede nelle svalutazioni pesanti sul valore di Nissan, che hanno pesato sui risultati complessivi del settore. Renault ha beneficiato di una domanda stabile in Europa e di nuovi modelli lanciati sul mercato. Tuttavia, le difficoltà di Nissan hanno evidenziato le sfide nel settore automobilistico globale.

Renault: Crescita dei Ricavi Controbilanciata da Pesanti Svalutazioni su Nissan. Il Gruppo Renault ha concluso il 2025 con un fatturato in crescita del 3%, raggiungendo i 57,9 miliardi di euro. Tuttavia, l'esercizio si è chiuso con una perdita netta di 10,9 miliardi di euro, principalmente a causa di significative svalutazioni relative alla partecipazione nella casa automobilistica giapponese Nissan. Nonostante questo risultato negativo, il costruttore francese registra un aumento delle vendite globali e un'accelerazione nella transizione verso veicoli elettrificati. Contrasti nel Bilancio: Tra Slancio Commerciale e Oneri Finanziari.