Relazione uomo-cane quattro incontri gratuiti in villa Fabbricotti | ecco quando

Il Comune di Livorno ha organizzato quattro incontri gratuiti in villa Fabbricotti sulla relazione tra uomo e cane. L’iniziativa nasce dalla crescente richiesta di approfondimenti sul benessere animale e coinvolge volontari, operatori e cittadini interessati. Sono previsti momenti di confronto pratico e teorico, con esperti del settore. Le sessioni si svolgeranno nel mese di novembre e dicembre, offrendo un’opportunità per migliorare le proprie competenze e conoscere meglio i cani.

Ogni volta verrà proiettato un video per promuovere l'adizione consapevole degli animali presenti a "La cuccia nel bosco" Il Comune di Livorno, in collaborazione con il dipartimento di scienze veterinarie dell'università di Pisa, promuove un ciclo di quattro incontri formativi gratuiti aperti a volontari, operatori e cittadini. Saranno tenuti dal professor Angelo Gazzano, docente dell'ateneo nell'ambito della convenzione attivata tra le istituzioni nel settembre scorso. Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca di Villa Fabbricotti dalle 17 alle 19. La finalità è quella di fornire maggiori elementi di conoscenza sulla corretta relazione uomo animale al fine di massimizzare il benessere reciproco, di prevenire l'abbandono o la cessione dei cani e facilitare percorsi di adozione consapevole.