Relax tra una gara e altra? Ai Giochi spopola la knitting therapy
Durante i Giochi, il motivo principale è lo stress: molti atleti scelgono di rilassarsi con la
AGI - Il club più esclusivo dei Giochi? Quello degli atleti che lavorano a maglia. Lo dice ironizzando un video pubblicato oggi sui social dall'Ibu (International Biathlon Union). Ma pare non essere solo ironia. Tra sci e pattini gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina sono impegnati in sciarpe, maglioni o berretti fatti a maglia (e non solo per proteggersi dal freddo). La cosiddetta "knitting therapy" (knitting significa per l'appunto "lavorare a maglia") spopola tra gli atleti Olimpici e in tantissimi stanno riscoprendo questa arte antica come un modo per rilassarsi e gestire la tensione tra una gara e l'altra.🔗 Leggi su Agi.it
