Regolamento Fantasanremo 2026 come funziona e quali sono i bonus più assurdi dal gabbiano alla spalla

Il regolamento di Fantasanremo 2026 ha suscitato molte polemiche tra i partecipanti, a causa dei bonus più strambi come il “gabbiano” e la “spalla”. La novità principale riguarda le regole che permettono di ottenere punti extra con azioni insolite durante le esibizioni. Molti concorrenti si sono già preparati a sfruttare queste nuove opportunità. L'attenzione si concentra sui bonus più divertenti e sui rischi di malus che potrebbero cambiare le sorti della gara. Tutti sono curiosi di scoprire come influenzeranno le strategie.

Cresce l’attesa per l’inizio di Sanremo e, con essa, anche quella per la nuova edizione del Fantasanremo. Nel 2026, infatti, fantasy game basato sul Festival che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio si rinnova, con un nuovo regolamento e nuovi bonus e malus pronti a far divertire, e soprattutto intrattenere, milioni di persone. Una nuova stagione per il gioco che di anno in anno ha conquistato tutti e ha fatto avvicinare anche i più giovani alla visione di Sanremo, con la creazione di squadre virtuali composte dagli artisti in gara che serata dopo serata accumulano punti in base a ciò che succede sul palco.🔗 Leggi su Virgilio.it

