Regione frecciata di De Luca a Fico | Non è arrivato il Messia

De Luca ha criticato Fico, affermando che non si può aspettare un salvatore in politica. La sua frecciata nasce da una delibera sulle società partecipate, che secondo le sue parole nasconde una truffa comunicativa. Ha spiegato di aver ricevuto segnalazioni su pratiche poco chiare e ha sottolineato che non bisogna affidarsi a figure miracolose. La polemica si inserisce nel dibattito sulle gestioni pubbliche e sulla trasparenza. La vicenda resta aperta e suscita molte discussioni.

“Mi è stata segnalata una delibera che riguarda le società partecipate. Abbiamo assistito un a truffa comunicativa. Ci hanno detto che è arrivato il Messia ma non è cambiato nulla”. Lo ha detto l’ex presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando nella diretta social del venerdì pomeriggio della decisione della Giunta Fico sulle “società partecipate”. Per De Luca, che ha lamentato il fatto che la decisione sia stata anticipata da alcuni giornali, rispetto al passato “non è cambiato nulla”. “Demagogia pura”, ha proseguito De Luca parlando della decisione assunta sulla governance delle stesse Partecipate definendo “peggiorative” alcune scelte fatte.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Tra Manfredi e Fico il patto fra Comune di Napoli e Regione Campania che è mancato con De Luca

Leggi anche: Regione, Piero De Luca (Pd): "La Giunta Fico sarà politica e di alto profilo"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.