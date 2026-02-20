Reginaldo è stato ritrovato | era stato buttato vivo in un cestino dell' immondizia

Reginaldo è stato ritrovato vivo in un cestino della spazzatura, dove era stato abbandonato. La scoperta è avvenuta ieri mattina nel quartiere di Monza, grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno sentito dei miagolii provenire dalla spazzatura. Il gatto, visibilmente spaventato, è stato preso in cura dai volontari del canile Enpa di Monza. La polizia ha avviato indagini per identificare chi possa aver lasciato il felino in quelle condizioni. Ora Reginaldo si trova sotto osservazione in buona salute.

Partiamo dalla buona notizia: Reginaldo è stato trovato è sano e salvo, e attualmente si trova presso il parco canile Enpa di Monza. Ma adesso passiamo alla fase più sconcertante di questa vicenda e di questo ritrovamento. Reginaldo, l'oca che da anni vive nel laghetto del Parco di Monza, è stato ritrovato all'interno di un cestino dell'immondizia, sempre nel grande polmone verde di Monza. Della sua scomparsa si era accorti i park angel. I volontari che monitorano il Parco ieri non lo avevano visto e si erano subito allarmati. Non c'erano segni di predatori e la preoccupazione era alle stelle.🔗 Leggi su Monzatoday.it

