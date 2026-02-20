Reggio mi ha tanto voluto voglio ripagarvi
Reggio ha accolto con entusiasmo il nuovo difensore, arrivato a gennaio dal Bari, per rafforzare la linea difensiva. La sua presenza rappresenta un investimento importante, dato il suo ricco passato tra le prime divisioni italiane: 100 partite in Serie A, 238 in Serie B e 24 in C. Il giocatore ha già manifestato il desiderio di ripagare l’affetto dei tifosi locali, che lo hanno sostenuto sin dal suo arrivo. Ora, si prepara a dare il massimo per la squadra.
A gennaio è arrivato in prestito dal Bari per rinforzare la difesa della Reggiana e lo farà dall’alto di un curriculum che in rosa non ha eguali: 100 presenze in Serie A, 238 in B e 24 in C. Francesco Vicari, ‘stopper’ classe ’94, è pronto ad esordire con la maglia granata. "Non avendo i social network, non ho ancora avuto modo di dire nulla dopo il mio trasferimento e come prima cosa volevo ringraziare tutto il mondo del Bari, perché ho vissuto quasi quattro anni fantastici assieme alla mia famiglia: città bellissima, persone speciali e piazza unica. Nell’ultimo periodo è nata la possibilità di andare via e sono molto felice: appena ho sentito il direttore mi ha subito trasmesso grande voglia di avermi qui a Reggio, una piazza molto importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
