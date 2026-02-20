Reggio Emilia con droga e soldi falsi alla stazione Mediopadana

Reggio Emilia, 20 febbraio 2026 – E' stato controllato nei pressi della stazione Mediopadana di Reggio e trovaro in possesso di dieci grammi di hashish, oltre a sei banconote da 50 euro, risultate contraffatte. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un giovane di 19 anni, di origine egiziana e domiciliato nella Bassa Reggiana per spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. E' accaduto l'altro pomeriggio, con un normale servizio di controllo per la sicurezza pubblica, in particolare per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga tra via Città del Tricolore e la stazione dell'Alta velocità ferroviaria.