Reggio Emilia | atleti paralimpici ispirano studenti l’handicap

A Reggio Emilia, una giornata dedicata all’inclusione ha visto atleti paralimpici incontrare studenti delle scuole medie e superiori. La causa è la volontà di far conoscere le sfide delle persone con disabilità visiva e promuovere l’integrazione. Durante l’evento, i giovani hanno ascoltato le storie di chi ha superato ostacoli quotidiani e hanno partecipato a dimostrazioni pratiche di tecniche per migliorare la comprensione dell’handicap. È stato un momento di confronto diretto e di scoperta per gli studenti.

Oltre lo Sguardo: Reggio Emilia Impara l’Inclusione da Chi Ha Superato le Sfide. Reggio Emilia è stata teatro di un’intensa giornata dedicata all’inclusione, che ha studenti delle scuole medie e superiori confrontarsi con atleti, artisti e professionisti che vivono con disabilità visiva. L’evento, promosso dall’Istituto regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi, ha coinvolto circa 250 studenti e mirato ad abbattere i pregiudizi e a promuovere una maggiore consapevolezza sulle potenzialità delle persone con disabilità. L’obiettivo primario è stato quello di superare stereotipi e di valorizzare le capacità di ciascuno.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Reggio Emilia: inclusione in crescita, raddoppiano gli studenti a “Scuola di Outdoor” tra neve e sport. Leggi anche: Mattarella incontra atleti paralimpici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mosca attacca Roma: Tajani e Abodi offendono gli atleti paralimpici. E ringrazia la Lega; Poste Italiane è premium logistics partner dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026; Stings, scontro diretto sul parquet del Romano Lombardo. Obiettivo Tricolore: a settembre torna la grande staffetta di atleti paralimpici ideata da Alex ZanardiDa Cortina d’Ampezzo a Parigi saranno oltre 70 gli atleti che si passeranno il testimone in sella a handbike, biciclette, carrozzine olimpiche e canoa e scenderanno nelle principali piazze per far ... disabili.com Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, e le loro province, attendono cittadini e turisti per un altro fine settimana ricco... Leggi l'articolo #FestivalVerdi - facebook.com facebook