Reggio Emilia | addio al capomastro Cabassi 83 anni di impresa

Reggio Emilia perde Fulvio Cabassi, un noto capomastro che ha dedicato oltre cinque decenni all’edilizia della città. La sua morte, avvenuta all’età di 83 anni, ha suscitato cordoglio tra colleghi e clienti, molti dei quali ricordano i lavori realizzati in quartieri come San Pellegrino. Cabassi aveva fondato la ditta Pittori Cabassi, diventata un punto di riferimento nel settore. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’artigianato locale.

Addio al capomastro: Reggio Emilia saluta Fulvio Cabassi, pioniere dell'edilizia locale. Reggio Emilia piange la scomparsa di Fulvio Cabassi, fondatore della storica ditta Pittori Cabassi, avvenuta all'età di 83 anni. La sua figura rappresenta un capitolo importante dell'imprenditoria locale, un esempio di dedizione al lavoro e di radicamento nel territorio. Il funerale si terrà sabato 21 febbraio nella chiesa di Sesso, mentre la camera ardente è stata allestita presso l'obitorio del Santa Maria Nuova. Una vita dedicata all'impresa. Fulvio Cabassi ha dedicato la sua vita alla costruzione di un'impresa che è diventata un punto di riferimento nel settore edile della provincia reggiana.

