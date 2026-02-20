Reggiana-Avellino domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici Prima di Ballardini sulla panchina del Lupi

La Reggiana e l’Avellino si affrontano domenica 22 febbraio alle 17:15 in una partita decisiva per la zona salvezza. La squadra di Ballardini, alla sua prima partita sulla panchina dei Lupi, cerca di invertire il trend negativo e ottenere punti importanti. Entrambe le formazioni sono reduci da risultati deludenti e puntano a risollevare il morale. La partita si svolge allo stadio di Reggio Emilia, davanti a un pubblico appassionato.

La sfida di domenica in Serie B tra Reggiana e Avellino mette in palio importanti punti salvezza, tra due formazioni che non sono affatto in un buono stato di forma. La gara è in programma al Mapei e i padroni di casa della Reggiana sperano di ottenere un’altra vittoria casalinga dopo quella contro il Mantova,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Reggiana-Avellino (domenica 22 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici. Prima di Ballardini sulla panchina del Lupi Leggi anche: Monza-Avellino (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Brianzoli favoriti sui lupi di Biancolino Leggi anche: Monza-Avellino (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Brianzoli favoriti sui lupi di Biancolino Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie BKT, Reggiana-Avellino: la prevendita; Reggiana-Avellino, prevendita attiva. Venduti quasi 1500 biglietti; Modifiche alla viabilità in zona stadio per le partite Sassuolo – Verona e Reggiana – Avellino; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 26A GIORNATA. Reggiana-Avellino, al via la prevendita per il settore ospiti: 4000 biglietti a disposizioneL’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Reggiana – Avellino che verrà disputata Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15 e valevole per la 26^ giornata del campionato di serie B partirà ... msn.com Pronostico Reggiana vs Avellino – 22 Febbraio 2026La sfida di Serie B tra Reggiana e Avellino accende i riflettori sabato 22 Febbraio 2026, con fischio d’inizio alle 17:15 al prestigioso MAPEI Stadio - Città ... news-sports.it La Reggiana dopo i quattro punti conquistati in due giornate vuole proseguire la sua scia positiva. La cura Rubinacci sta facendo bene ma contro troverà un Avellino che ha voglia di rialzarsi - facebook.com facebook