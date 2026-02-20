Reggiana-Avellino domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici Prima di Ballardini sulla panchina del Lupi

La partita tra Reggiana e Avellino domenica alle 17:15 nasce dalla necessità di entrambe di ottenere punti salvezza, dato il basso rendimento recente. La squadra ospite cerca di migliorare la posizione in classifica, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo. La partita si preannuncia accesissima, con le due formazioni determinate a portare a casa un risultato positivo. Entrambe puntano a consolidare le speranze di permanenza in Serie B.

La sfida di domenica in Serie B tra Reggiana e Avellino mette in palio importanti punti salvezza, tra due formazioni che non sono affatto in un buono stato di forma. La gara è in programma al Mapei e i padroni di casa della Reggiana sperano di ottenere un’altra vittoria casalinga dopo quella contro il Mantova,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie BKT, Reggiana-Avellino: la prevendita; Reggiana-Avellino, prevendita attiva. Venduti oltre 2000 biglietti, 1500 ai tifosi ospiti; Modifiche alla viabilità in zona stadio per le partite Sassuolo – Verona e Reggiana – Avellino; Reggiana-Avellino, esordio di fuoco per Ballardini: è subito sfida salvezza.

Pronostico Reggiana-Avellino: c’è Ballardini per la svoltaReggiana-Avellino è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Reggiana-Avellino, al via la prevendita per il settore ospiti: 4000 biglietti a disposizioneL’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Reggiana – Avellino che verrà disputata Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15 e valevole per la 26^ giornata del campionato di serie B partirà ... msn.com

1.753 TIFOSI BIANCOVERDI NEL SETTORE OSPITI DI REGGIO EMILIA! UN POPOLO IN CAMMINO #ReggianaAvellino - facebook.com facebook