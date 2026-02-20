Reggia di Caserta Santillo M5S | Ministro chiarisca sugli abbattimenti del lecci

Tempo di lettura: 2 minuti "La tutela della Reggia di Caserta, sito UNESCO e simbolo mondiale del nostro territorio, non può essere gestita con approssimazione ignorando evidenze scientifiche discordanti. Per questo, insieme al collega Sergio Costa, abbiamo depositato un'interrogazione al Ministro della Cultura per chiedere di valutare l'immediata sospensione del piano di abbattimento dei lecci nel Parco Reale." Così in una nota Agostino Santillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera. "Siamo di fronte a una divergenza tecnica macroscopica: da un lato la perizia della Direzione della Reggia che dichiara irrimediabilmente compromesso l'85% degli alberi; dall'altro, studi indipendenti di prestigio, come quello del Consorzio Universitario Benecon, secondo cui oltre il 90% dei lecci è in buona salute.