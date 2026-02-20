Referendum sulla Giustizia adesso Meloni deve metterci la faccia
Giorgia Meloni deve affrontare il referendum sulla giustizia, dato che la sua riforma ha scatenato il voto popolare. La premier ha il compito di spiegare chiaramente le sue posizioni, dopo aver deciso di sostenere la proposta. La consultazione coinvolge direttamente il suo governo e il suo operato, mettendo alla prova la sua capacità di gestire le richieste dei cittadini. La campagna elettorale si fa più intensa, mentre si avvicinano le date decisive. Meloni si prepara a parlare pubblicamente, con una posizione ben definita.
Non può non scendere in campo per il referendum, Giorgia Meloni. È la sua riforma, è il suo governo, è la sua consultazione. Il No cresce anche perché la presidente del Consiglio – la cui popolarità è intatta nonostante gli assist di Carlo Nordio all’opposizione – non ha fin qui fatto campagna elettorale per il Sì. Anche se giovedì sera ha concesso un’intervista a SkyTg24 che pareva il trailer di un marzo impegnativo dal punto di vista pubblico. Da Sergio Mattarella sono arrivate «parole giuste e doverose», ha detto Meloni, perché «è molto importante che questa campagna referendaria rimanga sul merito». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente
