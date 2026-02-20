Referendum Sallusti picchia duro | Il giudice che avvelena la società italiana

A Piazzapulita, il programma televisivo di La7 condotto da Corrado Formigli, è stato ospite Alessandro Sallusti. Il frontman del comitato per il 'Sì' al prossimo referendum sulla giustizia è intervenuto sul video del presiddente del Consiglio Giorgia Meloni che ha denunciato la sentenza delle toghe sull'immigrato del Cpr in Albania condannato 25 volte. Secondo il magistrato, l'algerino deve tornare a casa sua perché ha due figli piccoli. "Penso che avvelena, non solo il dibattito pubblico, ma che avvelena la società italiana è il fatto che un signore condannato 25 volte sia a piede libero - ha spiegato Alessandro Sallusti -.