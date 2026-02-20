Referendum | Mantovano ' sottoscrivo appello Mattarella e invito Papa a disarmare parole' 2
Il politico Mantovano ha espresso il suo sostegno all'appello di Mattarella, sottolineando la necessità di rispettare e applicare le parole del presidente della Repubblica senza fraintendimenti. In un'occasione pubblica ha invitato anche il Papa a usare un linguaggio più pacato, evitando parole che possano alimentare tensioni. Durante il suo intervento, ha evidenziato come le dichiarazioni ufficiali debbano essere prese in modo diretto e senza frazioni. Un appello che ha suscitato reazioni tra gli osservatori politici.
(Adnkronos) - "Le parole del capo dello Stato -ha detto ancora Mantovano- non vanno né interpretate, né frazionate, né sminuzzate, vanno applicate".🔗 Leggi su Iltempo.it
