Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "C'è il rischio che se le cose proseguono come sono iniziate, ci troveremo di fronte a macerie, macerie tra istituzioni, macerie dentro le istituzioni, Io sono seriamente preoccupato se le cose continuano così. Spero che anche a seguito del richiamo del Capo dello Stato, ciascuno si passi la mano sulla coscienza". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervistato dal direttore di 'Libero, Mario Sechi, in occasione dell'evento 'La sicurezza oggi', a proposito della referendum sulla riforma della giustizia. "Esaurito il voto, se vincesse il sì -ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo- il sole sorgerà ancora a est, tramonterà a ovest e faremo una cosa sconvolgente: inviteremo tutti i soggetti del pianeta giustizia attorno a un tavolo, per scrivere insieme le norme di attuazione della riforma, come stiamo facendo già adesso per la riforma della Corte dei Conti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Referendum: Mantovano, 'se continua così seriamente preoccupato che avremo macerie'**

