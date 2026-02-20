referendum incontro tra magistrati

La campagna referendaria per la riforma della giustizia sta entrando nel vivo e assume toni sempre più accesi, a volte decisamente sopra le righe, da entrambe le parti. Quello di questo pomeriggio alle 18 all’Hotel Astoria di Fermo si annuncia, però, come un confronto di alto livello, sereno e costruttivo. Non dialogheranno, infatti, avvocati, giornalisti o professori, ma direttamente due autorevoli magistrati residenti a Fermo e ben noti alla nostra comunità. Per il "No" interverrà Ruggiero Dicuonzo (foto), che al tribunale di Fermo ha lavorato sino al 2010, per poi, dopo un periodo a Lanciano, approdare alla Procura della Repubblica di Ancona, dove tuttora ricopre il ruolo di sostituto procuratore della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Referendum sulla riforma della Giustizia, a Patrica incontro pubblico con due magistratiI cittadini di Patrica hanno incontrato ieri due magistrati in un evento pubblico sull’eventuale riforma della Giustizia.

