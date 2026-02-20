Referendum | Governo punta su Garlasco Sea-Watch e accordo Albania

Il governo italiano ha annunciato che concentrerà la sua campagna referendaria su Garlasco, Sea-Watch e l’accordo con l’Albania, prendendo posizione su questioni di grande rilievo. La strategia coinvolge incontri pubblici e dichiarazioni ufficiali per rafforzare il messaggio. A Garlasco si discuterà del processo giudiziario, mentre Sea-Watch rappresenta la questione dei migranti. L’accordo con l’Albania riguarda la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. La campagna si intensifica nelle settimane che precedono il voto.

Referendum, Lillo sconfessa Cattaneo (FI): “Mentite agli italiani, la sentenza Sea-Watch non c’entra nulla con la separazione delle carriere”. Su La7Marco Lillo ha smentito Alessandro Cattaneo durante un dibattito su La7, affermando che le accuse contro i magistrati sulla vicenda Sea-Watch sono infondate.

Sea Watch, "fermo revocato": nuovo assalto dei giudici al governo MeloniIl tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea-Watch 5, che era stato imposto dal governo.

