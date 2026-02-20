Referendum | Governo punta su Garlasco Sea-Watch e accordo Albania
Il governo italiano ha annunciato che concentrerà la sua campagna referendaria su Garlasco, Sea-Watch e l’accordo con l’Albania, prendendo posizione su questioni di grande rilievo. La strategia coinvolge incontri pubblici e dichiarazioni ufficiali per rafforzare il messaggio. A Garlasco si discuterà del processo giudiziario, mentre Sea-Watch rappresenta la questione dei migranti. L’accordo con l’Albania riguarda la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. La campagna si intensifica nelle settimane che precedono il voto.
Strategie Referendarie: Il Governo Punta su Garlasco, Sea-Watch e l'Albania. Il governo italiano intensifica la sua comunicazione in vista dei prossimi referendum, concentrandosi su casi giudiziari di alto profilo come quello di Garlasco, le operazioni di Sea-Watch e le implicazioni dell'accordo con l'Albania. L'obiettivo è mobilitare l'elettorato su temi legati alla sicurezza e alla giustizia, in un momento delicato per la tenuta del sistema politico. Questa strategia mira a contrastare un possibile aumento del voto contrario alle riforme proposte.
Referendum, Lillo sconfessa Cattaneo (FI): "Mentite agli italiani, la sentenza Sea-Watch non c'entra nulla con la separazione delle carriere". Su La7 Marco Lillo ha smentito Alessandro Cattaneo durante un dibattito su La7, affermando che le accuse contro i magistrati sulla vicenda Sea-Watch sono infondate.
Sea Watch, "fermo revocato": nuovo assalto dei giudici al governo Meloni. Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea-Watch 5, che era stato imposto dal governo.
Referendum, il governo teme il voto politico? La parola d'ordine è disinnescare la trappola della sinistra. Il referendum rischia di diventare un giudizio sul governo: più che vincere, per la maggioranza sarà decisivo con quale margine.
Referendum Giustizia, Crosetto: Voto non impatterà sul governo Meloni. Il Ministro della Difesa mostrandosi scettico sull'ampia affluenza dei cittadini al voto, ammette che la vittoria del Sì è prevedibile come un terno a lotto.
Avvocata Cathy La Torre: Meloni e Salvini vi dicono che lo Stato deve pagare 76mila euro a Sea Watch per colpa dei giudici. Ma è una gigantesca bugia. Vi spiego cosa è successo in pochi secondi. Il problema non sono i magistrati, il problema è un prefetto.