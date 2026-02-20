Referendum giustizia tutto si decide sull’affluenza | Sì e No separati da un soffio

Il referendum sulla giustizia ha attirato l’attenzione di molti italiani, con le urne aperte da stamattina. La causa principale di questa attesa è l’affluenza, che potrebbe determinare l’esito tra il sì e il no. Le persone si stanno recando ai seggi con entusiasmo o diffidenza, e le prime stime indicano una forte incidenza di votanti nelle grandi città. La decisione finale dipende ora da quante persone si presenteranno alle urne oggi.

Il panorama politico italiano si trova attualmente in una fase di profonda incertezza e attesa per via dell'avvicinarsi di una scadenza elettorale di primaria importanza. Il dibattito pubblico è interamente catalizzato dal prossimo referendum sulla riforma della giustizia, una consultazione che promette di ridefinire gli equilibri tra i poteri dello Stato e il funzionamento dei tribunali. Secondo gli ultimi dati raccolti dal sondaggio Youtrend per Sky TG24, diffuso il 20 febbraio 2026, la partita appare estremamente equilibrata e l'esito finale sembra dipendere in modo quasi esclusivo dalla capacità di mobilitazione dei vari schieramenti.