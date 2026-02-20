Referendum giustizia perché il fronte del Sì potrebbe incontrare resistenze proprio tra i conservatori

di Carmelo Zaccaria Nel referendum sulla giustizia il ceto medio moderato che ha votato per il centrodestra viene a trovarsi nel dilemma di scegliere tra la sua lealtà politica che lo farebbe votare Sì, come dovere di coalizione, e la sua natura conservatrice che lo spinge a votare No. Se il “suo” governo dice che la riforma è vitale, votare No somiglierebbe a un tradimento o, peggio, ad un favore alla sinistra che decisamente non sopporta. Ma se vota Sì per sostenere il governo imbroglia il suo istinto primordiale di preservazione dell’esistente, esponendolo al rischio di un conflitto permanente tra magistratura e politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

