Referendum giustizia Meloni se ne frega di Mattarella nel prossimo mese opera di demolizione e di delegittimazione di giudici - RETROSCENA

Il referendum sulla giustizia si svolgerà tra poche settimane e Giorgia Meloni ha deciso di ignorare l’intervento di Mattarella, che aveva invitato a un confronto più approfondito. La leader di Fratelli d’Italia ha annunciato un’azione decisa contro i giudici, puntando a smantellare le loro garanzie e delegittimandoli pubblicamente. La strategia si concentra su un’opera di demolizione, con attacchi diretti e campagne di discredito. Chi voterà “sì” lo farà seguendo questa linea, senza necessariamente sostenere la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere.

Meloni-Fazzolari-Mantovano: attaccare i giudici senza nominare il referendum. Una furbata molto democristiana. Una girandola di incontri tra la premier, la sorella Arianna, capa della segreteria politica di FdI e i due sottosegretari a Palazzo Chigi ha definito come muoversi nelle prossime settimane per evitare una personalizzazione che leghi l'esito del referendum al governo (e non fare frontali con il Quirinale). Meloni ha già dato il via alle danze. Ora è ufficiale. Giorgia Meloni è definitivamente in campo nella battaglia per il referendum sulla giustizia. Ma, attenzione, la premier ha imbracciato l'artiglieria senza mettere apertamente anima, corpo e faccia a sostegno del fronte del "sì".