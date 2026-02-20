Referendum Giustizia | il confronto cruciale a Caltanissetta

Il referendum sulla giustizia ha portato a Caltanissetta un confronto importante. Viene analizzata l’influenza delle proposte sul sistema giudiziario italiano. Lunedì 23 febbraio, all’Università Lum Giuseppe Degennaro, esperti e studenti si incontreranno per discutere le possibili ripercussioni delle modifiche costituzionali. Il dibattito si concentra su come cambieranno procedure e impatti pratici nel settore giudiziario. La discussione sarà aperta anche al pubblico e si svolgerà nel campus locale.

La giustizia italiana al bivio: il referendum e il confronto all’Università Lum di Caltanissetta. Un dibattito di alto livello si terrà lunedì 23 febbraio presso l’Università Lum Giuseppe Degennaro di Caltanissetta per analizzare le implicazioni del referendum costituzionale sulla giustizia. L’incontro, che coinvolgerà esponenti del governo e del mondo accademico, mira a fare luce sulle possibili conseguenze di una riforma che potrebbe segnare una svolta per il sistema giudiziario italiano, in un momento di intenso dibattito pubblico. Un confronto tra posizioni: il cuore del dibattito. Il dibattito, programmato per le ore 10 nell’Aula Rossi, si preannuncia come un momento cruciale per comprendere le diverse posizioni in campo e le motivazioni alla base del voto referendario.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Referendum giustizia, a Terni il comitato per il “no”: “Passaggio cruciale per difendere la Costituzione” Leggi anche: Gratteri sul Referendum Giustizia: “Voto Cruciale Tra Potere e Tutela dei Cittadini”, Stop all’Astensione. Referendum Giustizia, Gratteri contro Nordio: ‘Ecco perché sta cambiando tutto Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum sulla giustizia: un confronto in Confagricoltura Siena il 2 marzo per capire e scegliere; Referendum giustizia. Le ragioni del Si e del No a confronto (18.02.2026); Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti. 'La giustizia italiana al bivio', 23 febbraio confronto sul referendum a Università Lum Giuseppe Degennaro'La giustizia italiana al bivio'. E' il titolo dell’incontro–dibattito dedicato al confronto sul referendum confermativo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisd ... adnkronos.com Napoli, incontro sul Referendum Giustizia 2026: le ragioni del SI e del No a confrontoSabato 21 Febbraio 2026 alle ore 10 presso la Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli si terrà un incontro sul ... ilmattino.it #ottoemezzo Referendum giustizia, lo sfogo di Cacciari: “Non santifico la magistratura, ma la politica vuole subordinarla” x.com Referendum giustizia, nasce in Trentino il comitato della società civile per il no. Acli, Anpi, Arci, Cgil e Udu uniscono le forze in vista della consultazione costituzionale del 22 e 23 marzo. - facebook.com facebook