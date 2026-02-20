Referendum giustizia i Paesi che adottano separazione carriere e quelli con il sistema all' italiana | da Germania a Russia da Spagna a Cina

Il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo ha portato alla luce i diversi modelli adottati in Europa e oltre. La causa principale è il dibattito su quale sistema garantisca maggiore indipendenza ai giudici. In Germania e Spagna, si preferisce la separazione delle carriere, mentre in Russia e Cina il sistema è più influenzato dal governo. La discussione si concentra anche su come queste differenze influenzino l’efficienza e l’imparzialità del sistema giudiziario. Molti italiani vogliono capire quale modello si avvicini di più alle proprie esigenze.

Dalla Germania agli Stati Uniti fino a Russia e Cina: modelli diversi di magistratura tra separazione delle carriere e sistemi più integrati o influenzati dall’esecutivo Con l'avvicinarsi della data del referendum della giustizia, il 22 e 23 marzo, molti italiani si stanno chiedendo come è ge.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia, i Paesi che adottano separazione carriere e quelli con il sistema all'italiana: da Germania a Russia, da Spagna a Cina Leggi anche: Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo, Concia e Ceccanti: “Separazione delle carriere da deideologizzare” Leggi anche: Referendum Giustizia, separazione delle carriere: da Catania una voce a favore del Sì Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Il voto fuori sede; La positività della negazione. Referendum, Prodi a La7: Voto No, merito di Nordio. Meloni? Si calmi un po’, al paese non serve un cugino rabbiosoVoto No al referendum sulla giustizia, per merito di Nordio. Meloni? Il paese ha bisogno di serenità, di un padre o di una madre, non di un cugino rabbioso. Mi ha attaccato mentre cucinavo il minestr ... ilfattoquotidiano.it Referendum, Don Ciotti: Le parole di delegittimazione e intimidazione contro i magistrati sono il prologo della riforma NordioPiù dell'80% delle vittime innocenti della violenza criminale e mafiosa non conosce la verità o ne conosce solo una piccola parte. A loro e a tutti i cittadini serve una giustizia più efficace, effic ... ilfattoquotidiano.it Referendum giustizia. Cosa deve fare l'opposizione L'intervista ad Antonio Padellaro - facebook.com facebook Referendum giustizia: gli ultimi sondaggi di YouTrend, le tensioni interne a FdI e lo scontro governo-magistratura. #piazzapulita x.com