Il No supera il Sì nel referendum, secondo i dati di Demopolis, con il 51% delle preferenze. La campagna di sensibilizzazione ha portato più elettori a schierarsi contro la riforma, mentre il 42% ha già votato o si prepara a farlo. Quasi un quinto degli elettori resta indeciso, creando incertezza sull’esito finale. La partecipazione alle urne si avvicina al 45%, segno di un interesse crescente tra gli italiani. La sfida tra le due fazioni si fa sempre più accesa in vista del voto.

Il No mette il naso davanti al Sì nelle intenzioni di voto, con l’ affluenza al 42% e un quinto degli elettori ancora indecisi. È l’esito di un sondaggio Demopolis pubblicato giovedì sera da Otto e mezzo, in cui l’istituto di Pietro Vento stima per la prima volta il momentaneo sorpasso dei contrari sui favorevoli alla riforma Nordio. Nello specifico, tra i duemila intervistati dice di voler votare Sì il 40% e No il 41%, con il 19% di indecisi. Ripercentualizzando i dati senza considerare quest’ultima quota, il Sì è attestato al 49% e il No al 51%. Rispetto alla rilevazione del 30 gennaio, la quota di indecisi è scesa di sette punti percentuali: uno solo è andato al Sì (passato dal 39% al 40%), ben sei al No (dal 35% al 41%).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, anche per Demopolis il No supera il Sì: è al 51% e recupera quasi tutti i voti degli indecisi

