Re Carlo e la corona di spine per l’ignominia di Andrea Il racconto di D’Anna

Re Carlo ha affrontato un momento difficile dopo che Andrea è stato coinvolto in uno scandalo che ha messo in discussione l’immagine della famiglia reale. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e alimenta le discussioni sui doveri e i privilegi del sovrano. Nei locali di Londra si canta con sarcasmo, sottolineando la distanza tra l’immagine pubblica e le tensioni interne alla monarchia. La situazione si fa sempre più complessa e difficile da gestire.

Law save the crown, che la legge salvi la Corona, canticchiano nei pub di Londra parodiando l’incipit del God save the King il solenne inno reale. Umorismo e sarcasmo british non intaccano tuttavia il prestigio e la saldezza della monarchia britannica che oltre a vivere ancora di rendita dell’amore nei confronti della leggendaria Regina Elisabetta, si avvale del filiale affetto degli inglesi per Re Carlo III e per la sua Regina di cuori, Camilla, e soprattutto dell’entusiasmo che suscitano i Principi di Galles, William e Catherine, i futuri sovrani. Aggiornando in certo qual modo una delle due celebri frasi scritte in francese arcaico sullo stemma araldico della monarchia britannica, Dieu et mon droit, Dio e il mio diritto, nei giorni scorsi Carlo III aveva dichiarato di essere pronto a collaborare con la legge contro il fratello minore.🔗 Leggi su Formiche.net

