Re Carlo e la corona di spine per l’ignominia di Andrea Il racconto di D’Anna

Re Carlo ha affrontato un momento difficile dopo che Andrea è stato coinvolto in uno scandalo che ha messo in discussione l’immagine della famiglia reale. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e alimenta le discussioni sui doveri e i privilegi del sovrano. Nei locali di Londra si canta con sarcasmo, sottolineando la distanza tra l’immagine pubblica e le tensioni interne alla monarchia. La situazione si fa sempre più complessa e difficile da gestire.

Law save the crown, che la legge salvi la Corona, canticchiano nei pub di Londra parodiando l’incipit del God save the King il solenne inno reale. Umorismo e sarcasmo british non intaccano tuttavia il prestigio e la saldezza della monarchia britannica che oltre a vivere ancora di rendita dell’amore nei confronti della leggendaria Regina Elisabetta, si avvale del filiale affetto degli inglesi per Re Carlo III e per la sua Regina di cuori, Camilla, e soprattutto dell’entusiasmo che suscitano i Principi di Galles, William e Catherine, i futuri sovrani. Aggiornando in certo qual modo una delle due celebri frasi scritte in francese arcaico sullo stemma araldico della monarchia britannica, Dieu et mon droit, Dio e il mio diritto, nei giorni scorsi Carlo III aveva dichiarato di essere pronto a collaborare con la legge contro il fratello minore.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Re Carlo e la corona di spine per l’ignominia di Andrea. Il racconto di D’Anna Leggi anche: Caprarica: “Carlo III deve abdicare per salvare il regno. Andrea? Il tradimento alla Corona è punibile con l’ergastolo” Leggi anche: Andrea è il primo reale inglese arrestato nell’era moderna. Da re Carlo I nel 1649 alla principessa Anna: i precedenti giudiziari della Royal Family Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andrea e la crisi dei Windsor: Re Carlo scarica il fratello ma la Royal Family è accusata di aver coperto lo scandalo; Re Carlo III, che fa la sua apparizione alle sfilate della Fashion Week di Londra poco dopo l'arresto del fratello Andrea; Sono state trovate foto del matrimonio di Lady Diana e Re Carlo che non avevano mai visto prima; Andrea il Sogghignante: dalla gloria alle Falkland alle accuse di Giuffre, la caduta del principe. Andrea arrestato, Re Carlo abdicherà? Lo scandalo (senza precedenti) che potrebbe far cadere la monarchia. La vicendaCon l'arresto senza precedenti dell'ex principe Andrea, avvenuto oggi, a Sandringham, la monarchia britannica si trova ad affrontare un momento di vulnerabilità senza precedenti ... ilmattino.it Arrestato ex principe Andrea, la profezia di Baba Vanga su re Carlo diventa realtàLa profezia su king Charles riaccende il mito di Baba Vanga: tra salute del sovrano, scandali e successione, il web torna a interrogarsi ... corrieredellosport.it Da Napoli a Torino: la corona di Re Carlo III di Borbone in mostra al Museo Accorsi Ometto x.com La Corona sotto assedio: Carlo scarica Andrea e si affida ai giudici. “La giustizia farà il suo corso” L’arresto del principe Andrea non è solo l’ennesima scossa nella lunga coda tossica del caso Epstein. È il momento in cui la monarchia britannica si ritrova nuda - facebook.com facebook