Ravenna indagini sui certificati | 44 su 64 bloccano i rimpatri

Ravenna, l’inchiesta sui “certificati anti-rimpatrio” scuote il sistema sanitario locale. Un’indagine giudiziaria a Ravenna ha acceso un faro sulle procedure mediche relative alla valutazione dell’idoneità al rimpatrio di cittadini stranieri irregolari. Su 64 visite mediche effettuate tra settembre 2024 e gennaio 2026, ben 44 hanno portato a un giudizio di non idoneità, sollevando interrogativi sulle motivazioni alla base di tali decisioni e sull’operato di alcuni medici del reparto di Malattie Infettive. Un’alta percentuale di valutazioni negative e un’indagine in corso. L’analisi dei dati relativi alle visite mediche, svolte in vista di un possibile trasferimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), rivela una percentuale significativa di esiti negativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Certificati anti-rimpatrio: su 64 visite per i Cpr in 44 casi è arrivato il no all’idoneitàTra settembre 2024 e gennaio 2026, 44 sui 64 richiedenti asilo esaminati presso il reparto di Malattie Infettive di Ravenna hanno ricevuto il diniego all’idoneità per il rimpatrio.

Ravenna: Indagine su certificati medici e rimpatri, scontro politico tra Pd e Lega. Medici indagati per falso.A Ravenna, un’indagine sui certificati medici e i rimpatri ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici del reparto di malattie infettive.

