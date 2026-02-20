Rapinatori in trasferta da Milano alla Brianza | due richieste di condanna

Due uomini provenienti da Milano sono stati identificati come responsabili di una rapina avvenuta lo scorso ottobre a Desio. I carabinieri li hanno intercettati vicino all’ufficio postale di via Sempione, notando che erano a bordo di un’auto rubata. La procura ha chiesto due condanne, ritenendoli i principali autori dell’episodio. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dei sospetti, che si sono spostati subito dopo il colpo. La decisione sulla loro sorte arriverà nelle prossime settimane.

Desio (Monza Brianza), 20 Febbraio 2026 - Due richieste di condanna per i rapinatori in trasferta da Milano che lo scorso ottobre erano stati notati dai carabinieri su un'auto risultata rubata nei pressi dell' ufficio postale di via Sempione a Desio. Processo e richieste di condanna. Nel processo con il rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Andrea Guadagnino, la Procura ha chiesto la pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione per Carlo Testa, 44 anni e quella di 2 anni e 10 mesi di reclusione per Giuseppe Amoruso, 59 anni, che devono rispondere a vario titolo di tentata rapina in concorso, ricettazione della vettura e porto abusivo di un coltello.