Rapanello | da chef in gavetta a star di YouTube la ricetta

Gabriele Cattarin, noto come Rapanello, ha conquistato il web partendo da una gavetta in cucina. La sua passione per i piatti semplici e autentici lo ha portato a creare un canale YouTube di successo, seguito da migliaia di utenti. Recentemente, Rapanello ha partecipato a un evento a Castronno, in provincia di Varese, dove ha condiviso le sue ricette e il percorso che lo ha portato dalla cucina di un ristorante locale alla fama online. La sua storia ispira chi sogna di fare della cucina il proprio mestiere.

Rapanello e la Cucina Laica: Un Successo dal Web alla Tavola di Castronno. Castronno, in provincia di Varese, ha ospitato un vivace dibattito sul futuro della cucina italiana, con protagonista Gabriele Cattarin, conosciuto come Rapanello. L’incontro, tenutosi presso lo spazio Materia, ha celebrato il suo libro “Fate come volete”, un successo editoriale che riflette un approccio alla gastronomia che mescola tradizione, libertà e un tocco di pragmatismo digitale. Dalla Gavetta alla Rete: Il Percorso di un Cuoco Autodidatta. La storia di Rapanello è quella di un professionista che ha costruito il suo percorso partendo dalle fondamenta.🔗 Leggi su Ameve.eu Lo chef del ‘Famiglia Rana’ bistellato a Vallese di Oppeano racconta una tavola da sogno. La sua ricetta è un secondo piattoLo chef Francesco Sodano, del ristorante ’Famiglia Rana’ a Vallese di Oppeano, con due Stelle Michelin, condivide la sua ricetta per un secondo piatto natalizio: il baccalà fritto con le papaccelle arrosto, un classico che non può mancare sulle tavole festive. Gnocchi al gorgonzola novarese: la nuova ricetta di chef Mainardi con il Palzola dolceGli gnocchi al gorgonzola novarese di chef Mainardi sono un piatto semplice ma ricco di sapore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fate come volete: dentro il successo di Rapanello, lo chef YouTuber che racconta la cucina semplice; In cucina tradizione e libertà devono convivere con buon senso: Rapanello e la sua ricetta; Quattro appuntamenti live su Radio Materia: dal basket a Rapanello e la musica di Nici. Fate come volete: dentro il successo di Rapanello, lo chef YouTuber che racconta la cucina sempliceConversazione con lo youtuber di cucina varesotto da milioni di visualizzazioni: per Radio Materia, nella rubrica Chi l'avrebbe mai detto, in vista del suo evento del 19 febbraio a Materia. varesenews.it https://www.varesenews.it/2026/02/fate-come-volete-dentro-il-successo-di-rapanello-lo-chef-youtuber-che-racconta-la-cucina-semplice/2486128/ facebook