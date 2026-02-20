Rania di Giordania magnifica in rosso per l’Iftar con sua nuora Rajwa | il video spettacolare

Rania di Giordania ha scelto un abito rosso acceso per l’Iftar del primo giorno di Ramadan, attirando l’attenzione di tutti. La Regina ha partecipato alla cena con sua nuora Rajwa, creando un momento di grande eleganza. Durante l’evento, Rania ha condiviso sorrisi e sguardi complicità con gli ospiti, dimostrando tutta la sua presenza. Il suo look ha fatto parlare, soprattutto perché ha scelto di indossare un vestito brillante e raffinato. La serata si è conclusa con un’illuminazione speciale nel giardino reale.