Rania di Giordania magnifica in rosso per l’Iftar con sua nuora Rajwa | il video spettacolare
Rania di Giordania ha scelto un abito rosso acceso per l’Iftar del primo giorno di Ramadan, attirando l’attenzione di tutti. La Regina ha partecipato alla cena con sua nuora Rajwa, creando un momento di grande eleganza. Durante l’evento, Rania ha condiviso sorrisi e sguardi complicità con gli ospiti, dimostrando tutta la sua presenza. Il suo look ha fatto parlare, soprattutto perché ha scelto di indossare un vestito brillante e raffinato. La serata si è conclusa con un’illuminazione speciale nel giardino reale.
Rania di Giordania, bellissima in rosso, per l’Ifatar del primo giorno di Ramadan. La Regina ha acceso il banchetto con un look sensazionale che ha messo inevitabilmente in ombra la sua elegantissima nuora Rajwa. Ma di certo non era questo il suo intento, a giudicare dal video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Rania di Giordania, il video in famiglia per il Ramadan. Rania di Giordania ha voluto condividere su Instagram un momento di gioia vissuto con la sua famiglia. Si tratta dell’Iftar, il tradizionale banchetto che viene consumato dopo il tramonto durante il Ramadan. Visualizza questo post su Instagram La Regina ha postato un video sui social esprimendo i suoi auguri per quello che i musulmani definiscono il mese sacro.🔗 Leggi su Dilei.it
