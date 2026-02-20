Ranch Epstein | indagine shock corpi nascosti? Nuove accuse riaprono

Il ranch di Jeffrey Epstein nel New Mexico torna sotto inchiesta dopo nuove accuse di omicidio. Le autorità locali hanno riaperto il caso, sospettando che alcuni corpi possano essere stati nascosti nei boschi circostanti la proprietà. La decisione è arrivata dopo aver ricevuto testimonianze di testimoni che parlano di sparizioni misteriose e di ritrovamenti sospetti nel terreno. La polizia ha già effettuato diversi sopralluoghi e analizza ora i reperti trovati sul sito. La vicenda si fa sempre più complessa e inquietante.

Indagine sul ranch di Epstein: il New Mexico riapre il caso per possibili omicidi. L'autorità giudiziaria del New Mexico ha avviato un'indagine formale sulla tenuta di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense condannato per sfruttamento sessuale di minori, a seguito di una comunicazione del 2019 che accusa la scomparsa di due giovani donne. La svolta riapre un inquietante fronte nel caso Epstein, già segnato da controversie e dubbi sulla sua reale responsabilità. L'indagine mira a stabilire se i corpi delle due ragazze siano stati occultati all'interno della proprietà. Lauren Rodriguez, portavoce del Dipartimento di Giustizia del New Mexico, ha dichiarato di aver richiesto al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti una copia non censurata di un'e-mail del 2019. "Da qualche parte, sulle colline fuori dallo Zorro Ranch, due ragazze straniere furono sepolte per ordine di Jeffrey e Madam G". Questa email, risalente al 2019, è emersa dall'enorme matassa di documenti degli Epstein Files.