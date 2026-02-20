Rampolla sul caso Bastoni-Kalulu | La simulazione c’è sempre stata deve essere sanzionata con…

Michelangelo Rampulla ha commentato il caso Bastoni-Kalulu, evidenziando che le simulazioni sono sempre state presenti nel calcio. Rampulla sostiene che tali comportamenti devono essere puniti con sanzioni dure. Ha spiegato che, in passato, i giocatori simulavano spesso per ottenere vantaggi, e ora serve un intervento deciso. La sua opinione si basa su un esempio recente di comportamenti sospetti durante una partita di campionato. Rampulla invita gli arbitri a intervenire più severamente contro queste azioni. La questione rimane al centro del dibattito.

"La simulazione c'è sempre stata. Per debellare questa situazione, quella plateale deve essere sanzionata con un mese di squalifica Si ripercuote così sul giocatore e sul club. Anche la società perde ed è invogliata a non far simulare un calciatore. Quando arrivi a un certo punto come questo, vuol dire che sei arrivato al limite. LEGGI ANCHE: Milan, niente Vlahovic? Pavlovic, le condizioni del difensore. Doppio colpo dal Real! E poi da quando ci sono tutte queste panchine così lunghe, si alzano tutti sistematicamente. L'arbitro già non è tranquillo di suo, se poi i giocatori non ti mettono nelle condizioni di giocare, così come dirigenti e altro, allora è impossibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

