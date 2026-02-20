RaiSport | Petrecca si dimette Lollobrigida nuovo leader dopo
Paolo Petrecca si dimette da direttore di RaiSport dopo aver guidato la rete durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La decisione arriva poco dopo la fine delle competizioni, che hanno coinvolto migliaia di atleti e milioni di spettatori. Lollobrigida assume ora la guida della testata, portando con sé nuove idee e progetti. La scelta di Petrecca di lasciare l’incarico segna una svolta nella gestione del canale sportivo Rai, che si prepara a una nuova fase. La direzione di RaiSport passa ufficialmente a Lollobrigida.
RaiSport alla svolta: Petrecca lascia dopo le Olimpiadi, Lollobrigida prende il comando. Paolo Petrecca ha concluso il suo mandato come direttore di RaiSport, rassegnando l’incarico al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. La decisione, maturata in seguito a un confronto con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, arriva dopo un periodo segnato da polemiche sulla copertura televisiva dei Giochi e da tensioni interne alla redazione. Marco Lollobrigida, già vice direttore, assumerà ad interim la guida della divisione sportiva della Rai. Una stagione di critiche e di richieste di cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu
Olimpiadi Milano-Cortina, direttore RaiSport Petrecca si dimette dopo telecronaca per cerimonia d'apertura; Lollobrigida ad interimPaolo Petrecca lascia il suo ruolo di direttore di RaiSport dopo la bocciatura arrivata dalla redazione.
Olimpiadi Milano-Cortina, direttore RaiSport Petrecca si dimette dopo gaffe di telecronaca per cerimonia d'apertura; Lollobrigida ad interimPaolo Petrecca si dimette dopo aver commesso una gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Petrecca si dimette da RaiSport dopo il caos di Milano-Cortina 2026; Petrecca si dimette da direttore di RaiSport: al suo posto Lollobrigida; Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo la telecronaca delle Olimpiadi: al suo posto Marco Lollobrigida. Sui social cita il Vangelo di Matteo: Uno di voi mi tradirà; Rai, Petrecca rimette il mandato a Rai Sport all'Ad.
Petrecca si dimette da direttore di RaiSport: al suo posto Lollobrigida. E la redazione sospende l’agitazioneIl direttore molla dopo giorni di proteste dei giornalisti per le gaffe durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ... ilfattoquotidiano.it
Rai, Petrecca si dimette. I traditori sarebbero i suoi colleghi più stretti che non lo hanno difeso ma forse anche la politica di destraSi sente vittima dei traditori Paolo Petrecca, che ieri si è dimesso a sorpresa, e anticipatamente rispetto alle previsioni, da direttore di RaiSport dopo le super polemiche ... ilmessaggero.it
Siamo alla leggenda! Il melonianissimo Petrecca si è dimesso da direttore di RaiSport. Con ritardo, e dopo disastri inauditi, ma si è dimesso. Daje Meloni Ma qui viene il bello: nel dimettersi ha citato il Vangelo. E di fatto si è paragonato a Gesù. Cito l’Espres - facebook.com facebook
Petrecca si paragona a Gesù e va a caccia di “Giuda” dopo le dimissioni da RaiSport: “Uno di voi mi tradirà” di @andtundo x.com