RaiSport | Petrecca si dimette Lollobrigida nuovo leader dopo

RaiSport alla svolta: Petrecca lascia dopo le Olimpiadi, Lollobrigida prende il comando. Paolo Petrecca ha concluso il suo mandato come direttore di RaiSport, rassegnando l’incarico al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. La decisione, maturata in seguito a un confronto con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, arriva dopo un periodo segnato da polemiche sulla copertura televisiva dei Giochi e da tensioni interne alla redazione. Marco Lollobrigida, già vice direttore, assumerà ad interim la guida della divisione sportiva della Rai. Una stagione di critiche e di richieste di cambiamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

