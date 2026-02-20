RaiSport | Petrecca si dimette la redazione brinda al cambio
Paolo Petrecca si dimette da direttore di RaiSport dopo aver gestito una copertura difficile dei Giochi Olimpici. La sua partenza ha provocato una reazione positiva tra i giornalisti, che sperano in un cambio di rotta. La decisione arriva in un momento di tensione tra lo staff e la dirigenza, che ha richiesto un nuovo corso nella gestione delle notizie sportive. La redazione si prepara ora a ricevere un nuovo incarico, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle trasmissioni. La scelta di Petrecca apre un nuovo capitolo per RaiSport.
RaiSport a Nuova Svolta: Dimissioni di Petrecca e Brindisi alla Redazione. Paolo Petrecca ha lasciato la direzione di RaiSport, una decisione maturata a seguito di un esordio problematico nella copertura dei Giochi Olimpici. La sua uscita ha portato a una rapida nomina del suo vice al vertice e a un’inattesa ondata di sollievo tra i giornalisti e i tecnici della redazione, culminata in un brindisi celebrativo. La vicenda solleva interrogativi più ampi sulla gestione del servizio pubblico e sulla necessità di una maggiore stabilità e trasparenza. Un Inizio Sotto Segno di Critiche. L’avvio della copertura olimpica è stato immediatamente offuscato da una telecronaca che ha suscitato forti critiche da parte del pubblico e della stampa specializzata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Siamo alla leggenda! Il melonianissimo Petrecca si è dimesso da direttore di RaiSport. Con ritardo, e dopo disastri inauditi, ma si è dimesso. Daje Meloni Ma qui viene il bello: nel dimettersi ha citato il Vangelo. E di fatto si è paragonato a Gesù. Cito l’Espres - facebook.com facebook
Petrecca si paragona a Gesù e va a caccia di “Giuda” dopo le dimissioni da RaiSport: “Uno di voi mi tradirà” di @andtundo x.com