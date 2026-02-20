Raid in una casa della Valle Vitulanese | rubati monili in oro e denaro

Nella notte, dei ladri hanno preso di mira una casa a Cautano, nella Valle Vitulanese, approfittando dell’assenza del proprietario. Hanno forzato una finestra e sono entrati nell’abitazione, portando via monili in oro e una somma di denaro ancora da stimare. La scoperta del furto è stata fatta questa mattina, quando il proprietario è tornato a casa. I carabinieri stanno indagando per identificare i responsabili e recuperare la merce rubata. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

