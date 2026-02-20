Ragazzo ucciso dagli antifascisti 7 incriminati per omicidio volontario

Quentin Deranque è stato ucciso durante una manifestazione antifascista a Lione, causando grande sconcerto nella comunità locale. La procura ha identificato sette persone coinvolte e le ha accusate di omicidio volontario. La polizia ha sequestrato diverse armi utilizzate durante gli scontri e sta analizzando i video delle immagini riprese dai presenti. Gli inquirenti cercano di capire le modalità dell’aggressione e il ruolo di ciascun sospettato. L’indagine prosegue nel tentativo di fare luce sull’accaduto e sui motivi del gesto.

di Massimo Balsamo – La procura di Lione ha avviato un'inchiesta per omicidio volontario in relazione alla morte di Quentin Deranque, il ventitreenne attivista nazionalista morto in ospedale dopo un pestaggio avvenuto nei giorni scorsi nel centro della città. Undici persone erano state fermate tra martedì e mercoledì: per sette di loro il fermo è stato trasformato in detenzione provvisoria, mentre altre quattro sono state rilasciate. A renderlo noto è stato il procuratore di Lione Thierry Dran nel corso di una conferenza stampa. I sette indagati, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, sono stati presentati davanti al giudice istruttore con la richiesta di incriminazione per omicidio volontario e di custodia cautelare.