Ragazzi disabili a Checco Zalone | Dacci i soldi per Santiago

Un gruppo di giovani disabili ha chiesto a Checco Zalone di aiutarli, usando il suo film sul Cammino di Santiago come sfondo. La richiesta nasce dal desiderio di finanziare il loro viaggio, che desiderano fare per vivere un’esperienza simile. I ragazzi hanno pubblicato un messaggio sui social, spiegando che vorrebbero percorrere il percorso anche loro. La richiesta ha attirato l’attenzione di molti utenti online, curiosi di vedere come reagirà l’attore.