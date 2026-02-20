Ragazzi disabili a Checco Zalone | Dacci i soldi per Santiago
Un gruppo di giovani disabili ha chiesto a Checco Zalone di aiutarli, usando il suo film sul Cammino di Santiago come sfondo. La richiesta nasce dal desiderio di finanziare il loro viaggio, che desiderano fare per vivere un’esperienza simile. I ragazzi hanno pubblicato un messaggio sui social, spiegando che vorrebbero percorrere il percorso anche loro. La richiesta ha attirato l’attenzione di molti utenti online, curiosi di vedere come reagirà l’attore.
Sull’onda del successo del film di Checco Zalone, ambientato lungo il Cammino di Santiago, un gruppo di giovani disabili lancia un appello all’attore. Servizio di Nicola Ferrante TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Checco Zalone a Santiago, Vivaldi e la sua musica: ecco cosa vedere al cinema
Leggi anche: Buen Camino, Checco Zalone moscio verso Santiago. Battute su lager e Gaza, ma la minestra è riscaldata
Ragazzi disabili a Checco Zalone: Dacci i soldi per Santiago
Argomenti discussi: Checco Zalone ha una nuova compagna? Chi è la donna con cui è stato visto; Checco Zalone fa bene anche ai ristoranti: gli effetti di Buen Camino; I personaggi di Checco Zalone, dal più banale al più riuscito; La 'figlia' di Checco Zalone in Buen Camino ammette: 'Momenti spiacevoli dopo il film'.
Ragazzi disabili di Juppiter a Checco Zalone: Dacci i soldi per il Cammino di SantiagoChecco, aiutaci a realizzare il nostro sogno. Dacci i soldi. È un appello diretto, ironico e concreto quello lanciato dai ragazzi speciali dell'associazione di promozione sociale Juppiter di Caprani ... ansa.it
Checco Zalone, l’appello dei ragazzi disabili dopo ‘Buen Camino’: Aiutaci a realizzare il nostro sognoI giovani ragazzi disabili della nota associazione solidale si sono rivolti all’attore pugliese per riuscire a raggiungere un importante obbiettivo: ecco quale. libero.it
#Tg2000 - Ragazzi disabili a #CheccoZalone: "Dacci i soldi per #Santiago" #20febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com
La Sicilia. . “Checco, aiutaci a realizzare il nostro sogno: dacci una mano”. È l’appello, diretto e ironico, lanciato dai ragazzi dell’associazione di promozione sociale Juppiter di Capranica, nel Viterbese, al comico Checco Zalone. Il video, pubblicato sui social, - facebook.com facebook