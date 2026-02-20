(askanews) – Raf sarà tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 in gara con il brano Ora e per sempre, una ballad romantica e introspettiva che arriva dritta al cuore scritta a quattro mani con il figlio Samuele Riefoli. Raf si presenta in gara dopo 11 anni dal suo ultimo Sanremo: è la quinta partecipazione al Festival per il cantautore tra i più acclamati e padre del pop in Italia. Raf a Sanremo 2026, tra tensione e gioia. «Sanremo vuol dire tensione, emozione, al tempo stesso gioia, voglia di esserci. Sanremo unisce tutta l’Italia da tanti anni con alti e bassi, ma comunque c’è sempre stato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Raf è tra i protagonisti di Sanremo 2026, in gara con il brano "Ora e per sempre". Nella serata cover, il duetto con The Kolors. La video-intervista

Leggi anche: Maria Antonietta e Colombre debuttano a Sanremo 2026 tra i big in gara con il brano-manifesto La felicità e basta. Video-intervista

Leggi anche: Nicolò Filippucci è in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano "Laguna". In un mix di ansia e adrenalina. La video-intervista

Sanremo 2026 Raf racconta il brano 'Ora e per sempre' Crediti video: Profilo Instagram Sanremorai

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.