Un ragazzo di 15 anni è stato sfregiato durante una lite in strada a Cesenatico, e ora otto minorenni tra i 15 e i 17 anni devono rispondere di aggressione. Il pubblico ministero Simone Purgato ha concluso le indagini preliminari, raccogliendo prove contro i giovani coinvolti. La vicenda ha avuto luogo in piazza Garibaldi, dove si sono verificati alcuni scontri tra gruppi di adolescenti. Ora si attende l’udienza preliminare, prevista nelle prossime settimane. La decisione del giudice determinerà il procedimento penale.

Un punto sulle indagini preliminari a carico di 8 minorenni cesenati, tra i 15 e i 17 anni, è stato messo dal pubblico ministero Simone Purgato. Il fatto risale al 15 aprile dello scorso anno. Un’ aggressione ai danni di un 15enne di Medicina, avvenuta all’interno del parco della scuola Agraria a Cesena. Il fascicolo è chiuso, le indagini non sono più secretate e l’accusa si è cristallizzata. Si va avanti. Il pubblico ministero ha deciso di non archiviare il procedimento e ha formulato una ‘imputazione provvisoria’ con gravi accuse a carico della gang di giovanissimi: si contesta l’ estorsione, la cessione di stupefacenti, lo sfregio permanente e le lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quindicenne sfregiato. Otto verso il processo

Truffa aggravata all’Unigrà, otto verso il processoOtto dipendenti sono finiti sotto processo con l’accusa di truffa aggravata.

Milano, quindicenne difende un amico da una rapina al Bicocca Village e viene accoltellato: sfregiato al visoA Milano, un ragazzo quindicenne ha tentato di difendere un amico durante una rapina al Bicocca Village, venendo ferito con un coltello e riportando uno sfregio al viso.

Trapped in the Ice: The Most Heroic Survival Story in History (Sleep Documentary)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.