A Verona, Sammarco dichiara che il Verona si trova in piena emergenza a causa di numerosi infortuni. La squadra arriva al match con diverse assenze importanti e l’allenatore avverte che saranno “contati ma battaglieri”. La vigilia non è facile: il tecnico si trova a gestire una rosa ridotta e a cercare soluzioni rapide. La partita si avvicina e la situazione crea tensione tra i tifosi, che aspettano di vedere come il Verona affronterà questa difficile sfida.

"Saremo contati ma battaglieri come al solito". Vigilia non semplice, quella dell’allenatore del Verona Paolo Sammarco, che plana sul Mapei Stadium in totale emergenza. Oltre agli squalificati Akpa Apro e Orban, ai box per infortunio ci sono Lirola, Gagliardini, Bernede, Suslov e Valentini, oltre a Belghali. Scelte obbligate tra difesa e centrocampo per allestire un 3-5-2 dove l’unica riserva da sciogliere è in attacco, con Sarr favorito su Mosquera. La sconfitta di Parma ha acuito una crisi che si protrae ormai da due mesi – 3 punti, frutto di altrettanti pareggi, nelle ultime 10 gare – e consegna all’ Hellas l’ultimo posto in classifica, ma Sammarco prova a guardare oltre i numeri: "vediamo tutto nero, com’è normale che sia, ma a livello di atteggiamento e di volontà di soffrire insieme, credo che la squadra abbia fatto un passettino in avanti: al di là del parlare di salvezza – ha aggiunto il tecnico degli scaligeri - bisogna parlare della volontà della squadra di lottare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Verona. Sammarco è in piena emergenza: "Saremo contati, ma battaglieri»

