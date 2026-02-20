Qui troppi morti Dieci anni di disastri nell' ospedale del cuore bruciato

A Napoli, il cuore di un bambino è stato usato in un trapianto che si è rivelato fatale, portando alla morte di altri pazienti. La causa è un cuore gravemente danneggiato, che ha provocato complicazioni gravi. Questa vicenda si inserisce in un quadro di problemi strutturali nell’ospedale, dove negli ultimi dieci anni si sono verificati numerosi incidenti e morti sospette. Le autorità hanno avviato le procedure per dichiarare il fine vita del bambino, mentre familiari e medici si confrontano sulle responsabilità. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza negli ospedali pubblici.

Sono cominciate le proceìdure per il fine vita del bimbo di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato. Non si tratta di eutanasia - ha specificato il legale della famiglia - ma di una terapia per alleviare le sofferenze. Oggi i medici dell'ospedale Monaldi pianificheranno il percorso terapeutico antidolore. La catena di errori che ha ridotto il piccolo Domenico in fin di vita è avvenuta in un contesto che ha alle spalle già parecchie ombre. Non solo la morte di due anni fa della Piccola Pamela, attaccata a un cuore artificiale in attesa di un trapianto e colpita da un'infezione. Gli ultimi 12 anni del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Monaldi di Napoli hanno collezionato casi allarmanti, troppi.