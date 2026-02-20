Qui Lecce Di Francesco | Inter quasi imbattibile ma infastidita dalla Champions
Eusebio Di Francesco afferma che l’Inter, grazie alle sue prestazioni, è quasi imbattibile, ma si mostra irritata dalla Champions League. La causa di questa tensione risiede nelle partite europee che stanno influenzando il ritmo della squadra nerazzurra. Alla vigilia del match contro il Lecce, l’allenatore ha spiegato come le assenze e le fatiche in coppa abbiano reso più complicato il lavoro quotidiano. La squadra di Inzaghi si prepara a scendere in campo con qualche preoccupazione, mentre il Lecce cerca di sfruttare le difficoltà avversarie.
Alla vigilia di Lecce-Inter, Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida in conferenza stampa, analizzando il momento della sua squadra e le difficoltà dell’impegno contro la capolista. Il tecnico giallorosso ha subito messo l’accento sulla necessità di continuità: «Non sono molto bravo a dipingere. Dobbiamo dare continuità di prestazioni e di risultati. Viviamo di risultati, quindi dobbiamo mantenere costanza. A partire da domani». Sull’avversario, Di Francesco non ha dubbi: «Incontreremo una squadra, tra virgolette, infastidita dalla sconfitta di Champions. In campionato stanno dimostrando di essere quasi imbattibili, difficili da affrontare e con tante soluzioni.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
